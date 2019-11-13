ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump ve eşi karşıladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı13.11.2019 20:12
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