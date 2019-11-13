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ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı

13.11.2019 20:12

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump ve eşi karşıladı.


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