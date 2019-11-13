ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı 13.11.2019 20:12

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump ve eşi karşıladı.