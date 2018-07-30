ABD başkan yardımcısı Pence'den Türkiye'ye küstah tehdit geldi. Pence, “Rahip Brunson serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız” dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence’den Türkiye'ye küstah tehdit29 Temmuz 2018, Pazar
- Sultangazi'de kadına taciz kamerada
- Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü
- Erdoğan'ın koruma polisi Türk bayrağını yerde bırakmadı
- Muharrem İnce canlı yayında kendi kendini yalanladı
- ABD Başkan Yardımcısı Pence’den Türkiye'ye küstah tehdit
- İP'te bomba iddia: Koray Aydın Bahçeli sözünü bilerek mi söyledi?
- Ege Denizi'nde FETÖ'cülerin olduğu bot alabora oldu
- Koray Aydın'dan Akşener'i çıldırtacak sözler!
- Papaz Brunson'un evini 2 kadın ziyaret etti
- Afganistan'da FETÖ okulu böyle alındı
- Afganistan'daki FETÖ okullarına operasyon
- Afgan polisi FETÖ'cüleri tazyikli suyla püskürttü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.