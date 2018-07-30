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ABD Başkan Yardımcısı Pence’den Türkiye'ye küstah tehdit

29 Temmuz 2018, Pazar

ABD başkan yardımcısı Pence'den Türkiye'ye küstah tehdit geldi. Pence, “Rahip Brunson serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız” dedi.

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