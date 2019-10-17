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ABD Başkan Yardımcısı Pence ve yanındaki heyet Külliye'den ayrıldı... Pence'i Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı

17.10.2019 20:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Mike Pence ve yanındaki heyet Külliye'den ayrıldı. Pence'i Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.

PENCE'İ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY UĞURLADI
Görüşmenin ardından Mike Pence ve yanındaki heyet Külliye'den ayrıldı. ABD Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı.

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