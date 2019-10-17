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ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da

17.10.2019 13:28

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı 9. gününde başarılı şekilde devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli iki ismi ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Ankara'da geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence'i Beştepe'de kabul edecek.


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