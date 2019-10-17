ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Külliye'ye böyle geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşıladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Külliye'ye böyle geldi17.10.2019 16:45
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