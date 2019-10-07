Beyaz Saray tarafından Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenleyeceğinin açıklanmasının ardından ABD askerleri çekilme işlemlerine başladı. ABD askerlerinin, sabah saatlerinde zırhlı araçlarla sınır noktalarından ayrılarak Ayn İsa bölgesine çekildikleri öğrenildi. Bölgedeki son durumu son durumu A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. İşte ABD'nin Rasulayn'da terk ettiği üs...
ABD askerleri sınır bölgelerinden çekiliyor! İşte ABD'nin Rasulayn'da terk ettiği üs07.10.2019 11:51
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