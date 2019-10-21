ABD askerleri Irak'a çekildi!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye’den çekilen ABD askerlerinin Irak’a gideceğini açıklamıştı. Amerikan askerleri, Sahela Sınır Kapısı'ndan Irak'ın Dohuk kentine geçiş yaptı ve Suriye'den çekildi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak'a gideceğini açıklamıştı.
Esper, Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermemiş, nakil işleminin haftalar alacağını söylemişti.
İngiliz haber ajansı Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Suriye'deki ABD askerleri Sahela Sınır Kapısı'ndan Irak'ın Dohuk kentine geçti.
Bölgedeki Reuters muhabir 100'den fazla askeri zırhlı aracın sınırı geçtiğini aktardı.
IRAKLI YETKİLİLER DOĞRULADI
Reuters'a konuşan Iraklı yetkililer bu gelişmeyi doğrularken, ABD birliklerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafına geçtiğini söyledi.
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