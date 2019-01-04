ABD askerinden yıllar sonra gelen şok itiraflar! "Masum insanları öldürdüm" 04 Ocak 2019, Cuma

ABD askeri yıllar sonra masum insanları katlettiğini itiraf etti. Irak'ın işgali sırasında ABD ordusunda görevli olduğunu belirten piyadeden şoke eden itiraflar geldi. 'Babasıyla birlikte evine doğru yürüyen masum birisini vurdum. Birini öldürdüğümüz zaman bize 4 gün izin veriyorlardı. Cami minarelerine ateş etmek yasaktı ama biz sinirlendikçe ateş ettik.' bu kan donduran sözlerin sahibi ABD'li asker yıllar sonra Irak'ta yaşadıklarını itiraf etti ve yakasındaki rozetleri atarak ordudan istifa ettiğini açıkladı.