ABD askeri yıllar sonra masum insanları katlettiğini itiraf etti. Irak'ın işgali sırasında ABD ordusunda görevli olduğunu belirten piyadeden şoke eden itiraflar geldi. 'Babasıyla birlikte evine doğru yürüyen masum birisini vurdum. Birini öldürdüğümüz zaman bize 4 gün izin veriyorlardı. Cami minarelerine ateş etmek yasaktı ama biz sinirlendikçe ateş ettik.' bu kan donduran sözlerin sahibi ABD'li asker yıllar sonra Irak'ta yaşadıklarını itiraf etti ve yakasındaki rozetleri atarak ordudan istifa ettiğini açıkladı.
ABD askerinden yıllar sonra gelen şok itiraflar! "Masum insanları öldürdüm"04 Ocak 2019, Cuma
- Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
- Esad'ın Münbiç'teki kirli oyunu deşifre oldu!
- Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
- ABD askerinden yıllar sonra gelen şok itiraflar! "Masum insanları öldürdüm"
- İstanbul'da kar yağışı
- FOX 15 Temmuz'u nasıl itiraf etmişti!
- Şiddetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildi
- Pendik'te gemi yangını
- Kendini basketbol potasına asan genci polis son anda kurtardı
- İstanbul Pendik'te yük gemisinde yangın
- İzmir'de bir kadın başından vurularak öldürüldü
- Kilis'te askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.