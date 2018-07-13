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AB Komisyon Başkanı Juncker NATO zirvesinde böyle rezil oldu

12 Temmuz 2018, Perşembe

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde içkiyi fazla kaçırınca rezil oldu. Skandal görüntülere vatandaşlar "Bu ve benzerleri yıllarac Türkiye üzerinde söz sahibi edildi." diyerek tepki gösterdiler.

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