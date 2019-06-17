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Aatif Chahechouhe Antalyaspor'la anlaştı

17.06.2019 15:07

Daha önce Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.


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