Yol Durumu

Aamir Khan ne kadar ödül kazandı?

15 Ekim 2017, Pazar
Aamir Khan, Hindistan’a dönmeden önce Atv’nin fenomen yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in özel konuğu oldu. Khan, kazandığı ödülü bağışladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları