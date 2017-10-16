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Aamir Khan, Kim Olmak İster'e üç hayranı ile katıldı

15 Ekim 2017, Pazar
Dünyaca ünlü Hintli aktör Aamir Khan, Kim Olmak İster yarışmasına yanına 3 hayranını da alarak katıldı.
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