Haberler Web TV AA'dan seçim açıklaması: Veri akışı 19.30'da başlayacak (Video)

AA'dan seçim açıklaması: Veri akışı 19.30'da başlayacak (Video)

23.06.2019 19:05

Anadolu Ajansı 23 Haziran seçimlerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:30'dan yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler YSK ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.


Anadolu Ajansı 23 Haziran seçimlerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:30'dan yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler YSK ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.
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