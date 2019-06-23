AA'dan seçim açıklaması: Veri akışı 19.30'da başlayacak (Video)

Anadolu Ajansı 23 Haziran seçimlerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:30'dan yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler YSK ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.
Anadolu Ajansı 23 Haziran seçimlerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:30'dan yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler YSK ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.
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