AA'dan seçim açıklaması: Veri akışı 19.30'da başlayacak (Video) 23.06.2019 19:05

Anadolu Ajansı 23 Haziran seçimlerine ilişkin ilk sonuçların saat 19:30'dan yayınlanacağı yönünde açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler YSK ve Anadolu Ajansı'na çevrildi.