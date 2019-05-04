AA ofisinin de bulunduğu binanın vurulma anları 04.05.2019 23:16

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. AA ofisinin de bulunduğu binanın vurulma anları kameralara böyle yansıdı.