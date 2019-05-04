İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. AA ofisinin de bulunduğu binanın vurulma anları kameralara böyle yansıdı.
AA ofisinin de bulunduğu binanın vurulma anları04.05.2019 23:16
- AA ofisinin de bulunduğu binanın vurulma anları
- İsrail ordusu Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu
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