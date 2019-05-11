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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları yeniden başladı

11.05.2019 10:37

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.


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