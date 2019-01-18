AA görüntüledi! Rus askerleri ile YPG'lilerden Münbiç'te ortak devriye 18 Ocak 2019, Cuma

Rusya’nın Menbic’te terör örgütü PKK ile iş birliğini AA görüntüledi. Rusya Menbic batısında YPGPKK ile ortak hareket ediyor.