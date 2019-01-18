Haberler Web TV AA görüntüledi! Rus askerleri ile YPG'lilerden Münbiç'te ortak devriye

AA görüntüledi! Rus askerleri ile YPG'lilerden Münbiç'te ortak devriye

18 Ocak 2019, Cuma

Rusya’nın Menbic’te terör örgütü PKK ile iş birliğini AA görüntüledi. Rusya Menbic batısında YPGPKK ile ortak hareket ediyor.


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