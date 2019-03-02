A Haber ekranlarında yayınlanan Milletin Adamı belgeselinde Başkan Erdoğan'ın milletle olan samimi diyaloğu ekrana taşındı. Belgeselde Atv'nin efsane programı A Takımı'nın kaptanı merhum Savaş Ay'ın piyano çaldığı ve dönemin başbakanı, Başkan Erdoğan'ın da ona eşlik ettiği bölüm dikkat çekti.
A Takımı'nda unutulmaz an! Savaş Ay çaldı Erdoğan okudu02.03.2019 06:51
- A Takımı'nda unutulmaz an! Savaş Ay çaldı Erdoğan okudu
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