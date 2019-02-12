A Milli Takım'da Lucescu gönderildi yerine Şenol Güneş geliyor 12.02.2019 12:03

A Milli Takım’da beklenen oldu ve Lucescu dönemi sona erdi. TFF takımın başına 1 Haziran tarihinde Şenol Güneş’i getirme kararı aldı. Ay-Yıldızlı ekibimiz Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlara Tayfur Havutçu ile çıkacak.