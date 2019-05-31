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A Milli Takım'da Cenk Tosun aday kadrodan çıkarıldı

31.05.2019 17:43

A Milli Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun'dan kötü haber... Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Tosun Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.


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