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A Milli Takım Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı

14.11.2019 19:08

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda karşı karşıya geliyor. A Milli Takım karşılaşmanın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na geldi.


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