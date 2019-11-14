A Milli Takım EURO 2020'de! Türk Telekom'da tarihi anlar 14.11.2019 22:39

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan A Milli Takım EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Karşılaşmanın son düdüğünden itibaren Millilerimiz muhteşem bir sevinç yaşadı. İşte Başkan Erdoğan'ın da tribünden takip ettiği maçın son düdüğünden sonra yaşanan tarihi anlar...