A Haber'e iftira yine tutmadı! Cast ajansının sahibi o yalanı deşifre etti

A Haber'e atılan iftira, yine çöktü. Oyuncu Gürsel Cephaneci'nin Kerim Ulak'a verdiği röportajdan sonra, Gürsel Cephaneci'nin bir oyuncu olduğu ve A Haber'in cast ajansından para karşılığı bu oyuncuyu tuttuğu iftirası sonrası, Gürsel Cephaneci'den ve bağlı olduğu cast ajansından peş peşe açıklamalar geldi.
A Haber'e iftira yine tutmadı! Cast ajansının sahibi o yalanı deşifre etti27.02.2019 08:37
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