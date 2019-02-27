A Haber'e iftira yine tutmadı! Cast ajansının sahibi o yalanı deşifre etti 27.02.2019 08:37

A Haber'e atılan iftira, yine çöktü. Oyuncu Gürsel Cephaneci'nin Kerim Ulak'a verdiği röportajdan sonra, Gürsel Cephaneci'nin bir oyuncu olduğu ve A Haber'in cast ajansından para karşılığı bu oyuncuyu tuttuğu iftirası sonrası, Gürsel Cephaneci'den ve bağlı olduğu cast ajansından peş peşe açıklamalar geldi.