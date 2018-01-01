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A Haber'den yılbaşında tarihi yayın

31 Aralık 2017, Pazar
A Haber 121 noktadan yayın yapacak. Yılbaşı özel yayını saat 20:00'de
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