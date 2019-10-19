A Haber'den tüyleri diken diken eden klip! Başkan Erdogan Batı'nın kanlı yüzünü ortaya serdi 19.10.2019 00:26

A Haber ekranlarında tüyleri diken diken eden Başkan Erdoğan klibi yayınlandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi sivil katliamıyla suçlayanlara ders niteliğinde yanıt verdi. İşte A Haber'in hazırladığı tüyleri diken diken eden o klip...