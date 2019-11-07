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A Haber Resulayn'daki terör tünellerini ortaya çıkardı! İşte YPG/PKK'nın en büyük terör tüneli

07.11.2019 20:12

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da PKK'ya ait tünel bulundu. SMO tarafından yapılan açıklamada, mühimmat deposu ve saldırı hazırlıkları için kullanılan tünelin, daha önce ele geçirilen bir tünel ağına bağlı olduğu belirtildi.


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