A Haber Münbiç'te devriye görevi yapan Türk askerini ilk kez görüntüledi

Sınırların terörden temizlenmesi konusunda en önemli adım olarak görülen ve terörün kalesi denilen Münbiç'e Türk askeri ilerliyor. ABD ile yapılan görüşmeler neticesinde PKK'nın çekilmesi konusunda varılan mutabakatın ardından Mehmetçik Münbiç'e kuzey ve batı istikametten girip devriye gezmeye başladı. Türk bayraklı zırhlı araçlarla keşif ve devriye görevi yapan Mehmetçik A Haber ekibi tarafından görüntülendi.
A Haber Münbiç'te devriye görevi yapan Türk askerini ilk kez görüntüledi19 Haziran 2018, Salı
- CHP'nin "camide Erdoğan afişleri" yalanı ifşa oldu
- Erdoğan'ın mitinginde inanılmaz görüntü!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lider takımını hallettik"
- Mehmetçik Münbiç'te ikinci devriyeyi atıyor
- Muharrem İnce'nin köprü yalanı patladı
- Leyla'nın kaçırıldığı köyde beyaz minibüs dehşeti
- Ağrı'da Leyla seferberliği
- İzmirli vatandaştan tatlı su kemalistlerine ders niteliğinde sözler
- Tuğgeneral Turan'ın darbeciler tarafından alıkonulma görüntüleri ortaya çıktı
- İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın yakalandı
- TRT World sunucusundan efsane kapak
- Esra Albayrak babasının cezaevinden yazdığı mektubu paylaştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.