A Haber Münbiç'te devriye görevi yapan Türk askerini ilk kez görüntüledi 19 Haziran 2018, Salı

Sınırların terörden temizlenmesi konusunda en önemli adım olarak görülen ve terörün kalesi denilen Münbiç'e Türk askeri ilerliyor. ABD ile yapılan görüşmeler neticesinde PKK'nın çekilmesi konusunda varılan mutabakatın ardından Mehmetçik Münbiç'e kuzey ve batı istikametten girip devriye gezmeye başladı. Türk bayraklı zırhlı araçlarla keşif ve devriye görevi yapan Mehmetçik A Haber ekibi tarafından görüntülendi.