A Haber muhabiri sordu Kılıçdaroğlu kaçtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra ziyareti esnasında katıldığı bir programda A Haber muhabirinin sorularında kaçtı. Konuşmasının hemen sonunda soru cevap kısmında A Haber'den Alpaslan Düven'in soru sormasına izin verilmedi. Program çıkışı arka kapıdan kaçırılan Kılıçdaroğlu'na kaldığı otelin girişinde soru sorulmak istendi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından engellendi. Kılıçdaroğlu Turkuvaz Medya çalışanlarını ölümle tehdit ederek "Boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum" demişti.
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