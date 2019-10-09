A Haber canlı yayınında 'savaşa hayır' kara propagandası yapanlara tokat gibi sözler! 09.10.2019 18:43

Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekatın başladığı o anlar A Haber canlı yayının konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbuğ, 'Savaşa hayır' kara propagandası yapanlara sert çıktı. "Savaş kelimesini kullanan içteki yerli Siyonistler o kelimeyi bilerek kullanıyorlar. Karşı tarafta sanki bir düzenli ordu ve yapı var siz ona karşı savaş yürüyorsunuz. Biz terörle mücadele ediyoruz. Savaşmıyoruz. Savaş devletler arasında olur. 3-5 tane çapulcuya siz bunu savaş olarak adlandıramazsınız. Adlandırdığınız takdirde farklı niyet ararsınız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon emrini verdi. Kahraman Mehmetçik, terör unsurlarını havadan ve karadan bombalamaya başladı. Suriye sınırından gün boyu canlı yayın yapan A Haber olayları anbean aktarıyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbuğ şöyle konuştu:

KÜRTLER KELİMESİNİ BİLEREK KULLANIYORLAR

Psikolojik harp ilgi alanım. Algı operasyonları çok konuşuluyor son zamanlarda. Amerika'nın en iyi yaptığı işlerden biri bu. Del Spiegel Almanya'nın yayın organlarından. Şöyle bir başlık atıyor. "Kürtler Amerikalıların kendilerini sırtından harcadığını düşünüyor". Kürtler kelimesini orada bilerek kullanıyor. Normalde o kelimenin karşılığı PKK/YPG gibi terör unsurları. Fakat karşı taraf asla bu kelimeleri kullanmıyor.





BİZ TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ. SAVAŞMIYORUZ

Savaş kelimesini kullanan içteki yerli Siyonistler o kelimeyi bilerek kullanıyorlar. Karşı tarafta sanki bir düzenli ordu ve yapı var siz ona karşı savaş yürüyorsunuz. Biz terörle mücadele ediyoruz. Savaşmıyoruz. Savaş devletler arasında olur. 3-5 tane çapulcuya siz bunu savaş olarak adlandıramazsınız. Adlandırdığınız takdirde farklı niyet ararsınız.