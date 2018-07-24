Yol Durumu

A Haber aracına "uçak" çarptı

23 Temmuz 2018, Pazartesi

Turistik seferler yapan uçaklar hakkında haber yapmak isteyen A Haber ekibi, habere giderken haber oldu. Uçağın pilotu manevra esnasında ekibin içerisinde bulunduğu araca çarptı. İşte korku dolu anlar...

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