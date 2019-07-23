A Haber ailesinin acı günü... Ahmet Çimen son yolculuğuna uğurlandı 23.07.2019 20:38

A Haber, A Para, A News, A Spor kanallarının Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in vefat eden babası Ahmet Çimen ebediyete uğurlandı. 78 yaşında hayatını kaybeden Çimen, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

A Haber, A Para, A News ve A Spor kanallarının Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in babası Ahmet Çimen son yolculuğuna uğurlandı. 78 yaşındaki Ahmet Çimen için cenaze töreni Fatih Camii'nde düzenlendi.

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'la çok sayıda ilçe belediye başkanı ve medya, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ahmet Çimen'in naaşı, Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görmekte olan Ahmet Çimen burada dualar eşliğinde defnedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇİMEN'E TAZİYE TELEFONU

A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, defin sonrasında cenazeye katılanların taziyelerini kabul ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla aradığı Çimen'e taziye dileklerini iletti.