A Haber Afrin’de teröristlerin sözde asayiş binasını görüntüledi 17 Mart 2018, Cumartesi

Teröristler Afrin'i yıllardır esir aldı. Öyle ki tüneller, mağaralar, binalar yaptı saklandı. Hatta terör örgütleri sözde emniyet müdürlüğü bile inşa etti. Şeran beldesinde terörden temizlenen o binaya A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Mehmet Ali Bağ girdi. Ayrıntılar özel haberde...