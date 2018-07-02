92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber kazandı

92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, üst üste 4. kez Gazi Koşusunu kazandı.
92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber kazandı01 Temmuz 2018, Pazar
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