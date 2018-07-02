92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber kazandı 01 Temmuz 2018, Pazar

92. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik, üst üste 4. kez Gazi Koşusunu kazandı.