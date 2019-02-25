91. Oscar Ödülleri Töreni’nde yıldızlar baklavanın tadına baktı 25.02.2019 09:32

91. Oscar Ödülleri Töreni’nde yine göğsümüz kabardı. Geçen yıl Adana Kebap, içli köfte ve kabak tatlısı yiyen yıldızlar, bu sene baklavanın tadına baktı. Yıllardır Oscar'ın dillere destan menüsünü hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, Demet Sabancı'ya yolladığı videoda, Türk tatlısına övgüler yağdırdı: "Oscar ödülü bu yıl Türk baklavasına gitti. Baklava, dünyanın en iyi tatlısı..."