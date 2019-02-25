91. Oscar Ödülleri Töreni’nde yine göğsümüz kabardı. Geçen yıl Adana Kebap, içli köfte ve kabak tatlısı yiyen yıldızlar, bu sene baklavanın tadına baktı. Yıllardır Oscar'ın dillere destan menüsünü hazırlayan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, Demet Sabancı'ya yolladığı videoda, Türk tatlısına övgüler yağdırdı: "Oscar ödülü bu yıl Türk baklavasına gitti. Baklava, dünyanın en iyi tatlısı..."
91. Oscar Ödülleri Töreni’nde yıldızlar baklavanın tadına baktı25.02.2019 09:32
- Mehmetçik 1 metre kar üzerinde vatan mücadelesinde! O anlar kamerada
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 25 Şubat Pazartesi İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
- 91. Oscar Ödülleri Töreni’nde yıldızlar baklavanın tadına baktı
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonu ile gerçekleri örtme çabası
- Son dakika haberi: 91'inci Akademi Ödülleri sahiplerini buldu! 2019 Oscar Ödülleri kazananlar tam liste
- Başkan Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu
- Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali olay oldu
- Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti
- Zillet İttifakı ihanette tam gaz! HDP, Şişli'de CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyecek
- Başkan Erdoğan'ı görebilmek için gözyaşı döktü
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a Tunç Soyer çıkışı: Kanıma dokunuyor!
- Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.