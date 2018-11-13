Dünyaya örnek olan dev bir proje; İstanbul Havalimanı... O dev projenin ilk fazı Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açılmıştı. Her yönüyle ilkleri bünyesinde barındıran İstanbul Havalima'nında bir ilki de A Haber gerçekleştirdi: Kontrol Kulesi'nden ilk canlı yayın A Haber'de...
90 metrelik ödüllü kuleden ilk canlı yayın13 Kasım 2018, Salı
- Silahlı saldırıya uğrayan Sendika Başkanı Abdullah Karacan hayatını kaybetti!
- 90 metrelik ödüllü kuleden ilk canlı yayın
- İşte Kılıçdaroğlu’nun övdüğü belediyeler
- Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı
- Dünyada ilk kez yapılacak! Tarih netleşti
- İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu
- Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı
- 101 yaşındaki kadın Merkel'i Macron'un eşi zannetti
- Brüksel'den mağaraya! 3 dil biliyor, geçmişini sır gibi saklıyor...
- Türkiye günlerce bu davayı konuşmuştu! Ayşegül Terzi davasında flaş gelişme
- Zeytinburnu’nda taziye yerinde cinayet
- Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölüme damga vuran matematik sorusu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.