90 metrelik ödüllü kuleden ilk canlı yayın 13 Kasım 2018, Salı

Dünyaya örnek olan dev bir proje; İstanbul Havalimanı... O dev projenin ilk fazı Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açılmıştı. Her yönüyle ilkleri bünyesinde barındıran İstanbul Havalima'nında bir ilki de A Haber gerçekleştirdi: Kontrol Kulesi'nden ilk canlı yayın A Haber'de...