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9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar'ın Kartal'da çöken binadan kurtarılma anı

12.02.2019 14:56

AFAD, Kartal'daki enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar'ın kurtarılma görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Mahmut Alemdar'a telefonla görüşmesinde söz verdiği Trabzonspsor formasını ziyaretinde hediye etmişti.


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