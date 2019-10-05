9 yaşındaki Suriye'li çocuk mezarlığın kapısına asılı bir şekilde ölü bulundu! İntihar mı cinayet mi? 05.10.2019 17:15

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Vail El Suud isimli çocuğun mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Suud'un Suriyeli olması nedeniyle okulda dışlandığı ve bu yüzden de intihar ettiği iddialar arasındaydı. Bu olayı araştırmak için görevlendirilen ekip, öğretmenler ve öğrencilerle yüz yüze görüştü. Araştırmalar sonucunda iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığı yönünde rapor hazırlandı. Ölümünün ardından sosyal medyadan "Eksildiler, darısı ailesi ve diğer surişlere" gibi yapılan skandal yorumlar akıllara "Bu bir intihar değil yoksa cinayet mi?" sorusunu akıllara getirdi. 9 yaşındaki küçük çocuğun ölüm nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Suriye uyruklu Vail El Suud'un (9), mezarlık kapısına iple asılı cesedi bulundu. İntihar ettiği iddia edilen çocuğun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suriyeli çocuğun ölümünün ardından sosyal medyadan skandal yorumlara imza atıldı. Twitter kullanıcılarından biri, "Eksildiler, darısı ailesi ve diğer surişlere" yorumunu yazdı.

"İŞTE BU DA FAŞİST KATİLLERİNDEN BİRİ"

Skandal yoruma sosyal medyadan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "İşte bu da faşist katillerinden biri. İfşa olunca da hesaplarını kapatıp kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Kartepe Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyide Ayşe Camii'nin yanındaki mezarlığın kapısında asılı çocuk olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, cansız bedenin Suriyeli Vail El Suud'a ait olduğunu belirledi. İntihar ettiği iddia edilen çocuğun cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen çocuğun babası M.S. ile yakınları geldikleri mezarlıkta sinir krizi geçirdi.

M.S. ile S.S. çiftinin 5 çocuğundan biri olan Vail El Suud bugün kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Kartepe'de ailesiyle birlikte yaşayan Vail El S., önceki akşam Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi'nde bulunan Acısu Mezarlığı'nın kapısında cesedi bulundu. Aynı mezarlıkta toprağa verilen küçük çocuk hakkında sosyal medyada okulunda öğretmeni tarafından azarlandığı ve Suriyeli olduğu için arkadaşları tarafından dışlandığı iddia edildi. İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması için rehber öğretmen ve psikologlardan oluşan 6 kişilik bir ekip görevlendirildi.

Ekip, okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerle çeşitli görüşmeler yaparak konuyu araştırdı. Uzman ekip, araştırmanın ardından, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde rapor hazırladı.

Vail El S.'nin ölmeden önce mezarlığa doğru yürüdüğü anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu öğrencimiz ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilk tespitlerine göre Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud'un son derece başarılı bir öğrenci olduğu, 2018 yılının Mart ayında 3'üncü sınıfa kayıt yaptırdığı, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 4'üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği belirtildi. Açıklamada, "Okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rehberlik İl Ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup, adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, olayı araştıran ekibin soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde bir rapor hazırladığı iddiasının da doğru olmadığı bildirildi.