Meteoroloji tarafından verilen son dakika bilgilerine göre bugün 9 Mart Cumartesi günü havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir Hava Durumu ile ilgili plan yapmadan önce haberimizi okuyun. Türkiye genelinde hava durumu raporu son dakika hava durumu bilgileri bu sayfada sizlerle. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.
9 Mart Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir hava durumu raporu (Hava durumu haftasonu bugün nasıl)09.03.2019 11:48
- 9 Mart Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir hava durumu raporu (Hava durumu haftasonu bugün nasıl)
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