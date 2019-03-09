9 Mart Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları ne kadar oldu? 22-24 ayar altın fiyatları kaç para? 09.03.2019 11:24

9 Mart Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından en yoğun şekilde tercih edilen yatırım araçlarından altın fiyatları bu hafta da kazandırdı. Altın fiyatlarını araştıran yatırımcılar, özellikle küçük yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 9 Mart güncel altın fiyatları... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira oldu.