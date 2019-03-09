9 Mart Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? 09.03.2019 10:51

Yatırımcıların en değer verdiği yatırım aracı olan Dolar ve Euro fiyatları oldukça merak ediliyor. Dolar fiyatları 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL'de bulunuyor. İşte 9 Mart Dolar ve Euro kuru güncel döviz piyasası hakkında tüm detaylar