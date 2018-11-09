9 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme! Gürsel Selam'ı kaçıranlar aranırken öz anne babadan şok karar! 09 Kasım 2018, Cuma

Müge Anlı'da bugün herkesi şaşırtan gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün Gürsel Selam'ın öz anne ve babasından şok eden açıklama geldi. 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam, bir aileye evlatlık olarak verildi. Yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrenen Gürsel, ailesinin öldüğünü ancak kardeşlerinin yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Müge Anlı canlı yayınında Gürsel Selam tam 21 yıl sonra gerçek ailesine kavuştu. Müge Anlı'da günlerdir Gürsel’i büyüten aile ve gerçek ailesi arasında tartışmalar devam ederken, Gürsel'i kaçıran kişinin Perihan Efe olduğunu söyleyen bir görgü tanığı canlı yayına bağlandı. Görgü tanığının anlattıkları ile olayların birbirini tutması Müge Anlı ve izleyiciyi sevindirirken, Gürsel Selam'ın öz ailesinden şaşırtan karar geldi. İşte 9 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...