9 gündür kayıp olan Gizem'le ilgili flaş gelişme! Bakın nerede bulundu 13.08.2019 14:19

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan Gizem Akdağ (17), 9 gün sonra Gökmen Günal (17) ile birlikte jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünde bulundu.

Her yerde aranan Gizem Akdağ'ın kaçırıldığı şüphesi ile alarma geçen polis ve jandarma ekipleri, bugün saat bugün saat 21.30 sıralarında Söke-Milas karayolu üzerinde uygulama yaptı.

Söke ilçesine giden bir yolcu minibüsünü durduran ekipler, yolculara yaptıkları kimlik kontrolünde Akdağ ve Günal'ın minibüste olduğunu tespit etti.

Kayıp kız ve onu kaçırdığı ileri sürülen genç jandarma karakoluna götürüldü.