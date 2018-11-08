81 ilin raporu Erdoğan'a sunuldu! İşte o illerde aday olacak isimler 08 Kasım 2018, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün habercileri sorusuna öyle bir yanıt verdi ki, Ankara gün boyu o cümleyi tartıştı. Hatta muhtemelen daha günlerce de konuşmaya devam edecek. Başkan Erdoğan’ın sözleri, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı kesin gibi" değerlendirmelerine neden oldu. AK Parti kulisleri sadece İstanbul için değil, Ankara ve İzmir adaylıkları için de oldukça hareketli. Öte yandan 81 ilin raporu Başkan Erdoğan’a sunuldu. İşte o illerde aday olacak isimler…