81 ilde eş zamanlı operasyon! 243 araç trafikten men edildi 11.02.2019 09:43

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak okul çevreleri ve okul servis araçları denetim Uygulaması yaptı. Uygulamada, 31 bin 600 okul servis aracı denetlendi, bin 733 araca ceza kesildi. Eksikliği 243 servis aracı ise trafikten men edildi.