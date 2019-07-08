8 Temmuz Dolar son dakika! Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? İşte güncel döviz kurları (Video) 08.07.2019 10:01

Dolar son dakika! 8 Temmuz Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? İşte güncel döviz kurları. Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 8 Temmuz güncel döviz kurları... Dolar/TL saat 08.17 itibarıyla 5.7418/5.7437’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı. 4 Temmuz nedeniyle kapalı olan ABD piyasalarının bugün açılmasıyla 8 Temmuz günü kur yukarı yönlü ve 5.61 üzerinde seyrediyor.

Dolar ve döviz kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Dolar son dakika... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen ABD tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi. Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle düşüşle kapattı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Temmuz güncel döviz kurları... Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6268

Satış: 5,6310

EURO

Alış: 6,2962

Satış: 6,3452

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,52, dolar yüzde 2,20, avro yüzde 3,69 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.500,80, en düşük 98.374,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artışla puandan 95,634,78 tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,52 azalışla 252,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 1.682,00 lira oldu. Geçen hafta 426,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 411,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,20 değer kaybederek 5,6390 liraya, avro da yüzde 3,69 azalarak 6,3250 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.