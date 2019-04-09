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8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı! İşte o anlar

09.04.2019 19:33

Denizli’de okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisinin ailesiyle birlikte okulu basıp, okul içerisinde idarecileri darp edildiği iddia edildi. Vücudunda kırık ve çatlaklar bulunan öğretmenler darp raporu alırken, öğrencinin okula gelmeden sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.


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