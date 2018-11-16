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8 silah arkadaşı şehit olan Uzman Çavuş o anları anlattı

16 Kasım 2018, Cuma

Batman’da 4 Ekim’de PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz, şehit olan arkadaşlarının 1 yıl boyunca sürekli iç içe olduğum tim arkadaşları olduğunu belirterek "Her zaman olduğu gibi şen şakrak güzel muhabbet ederek sıradan bir göreve gitmek için yola çıkmıştık; melek gibi insanlardı” dedi. Akyüz, şehitliğin kendisine nasip olmadığı için üzgün olduğunu da ifade ederek “Allah’ın izniyle inşallah kaldığım yerden devam edeceğim” diye konuştu.


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