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8 Kasım Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Nazmiye Oruçoğlu cinayetinin suçluları tutuklandı!

08 Kasım 2018, Perşembe

Müge Anlı'da bugün Nazmiye Oruçoğlu cinayetine son nokta konuldu. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Nazmiye Oruçoğu cinayetinde 62. günde sona gelindi. Gayrimenkul zengini Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili eski eş Yüksel ve akrabası Erhan, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi bir olayı daha büyük bir başarıyla aydınlattı. İşte 8 Kasım Müge Anlı'da Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu cinayetiyle ilgili son durum...


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