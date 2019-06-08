8 Haziran Türkiye Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı (Video) 08.06.2019 13:00

Türkiye Fransa karşılaşmasına sayılı günler kala nefesler tutuldu. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa'yla mücadele edecek. Türkiye Fransa karşısında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmanın tamamını kaybetmiş ve en farklı skor ise 4-0 olmuştu. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda? Detaylar takvim.com.tr'de...

Türkiye Fransa karşılaşması 8 Haziran Cumartesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak. Bu mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Nefeslerin tutulacağı karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Fransa maçı muhtemel 11'ler...

Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Yusuf Yazıcı, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Sissoko, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud

A Milli Takım ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, ikinci maçta ise Moldova'yı sahamızda 4-0 mağlup etmişti.

Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk maçında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci mücadelede İzlanda'yı sahasında 4-0 ile geçmişti. Altışar puanı bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik durumda.

Beşinci Karşılaşma Olacak!

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki beşinci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0 mağlup etti.

Şenol Güneş Yönetimindeki 55. Karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 55. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 6. maç

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yapacağı maçla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 6. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak.

Bu stattaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.

Konya'daki 42 bin kişilik statta ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı 3-0, İzlanda maçını da Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile 2-2 berabere kalırken, UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım 2018'de oynadığı maçta da İsveç'e 1-0 mağlup oldu.