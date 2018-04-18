8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. yılında mezarı başında saygıyla anıldı. AK Parti grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı17 Nisan 2018, Salı
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