8 bin 400 öğretmene işbaşı eğitimi 26.02.2019 11:51

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerine yönelik 2019'da bir paket halinde mesleki gelişim eğitimleri düzenleyeceklerini belirterek, bu kapsamda 8 bin 400 öğretmenin işbaşı eğitimi alacağını, bir grubun da yapay zeka üzerine eğitim için Almanya'ya gideceğini açıkladı.